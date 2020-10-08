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"Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко

Общие новости
(1 голосов)

Кумир "триколор"

"Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко
Новина українською

Нападающие сборной Франции Оливье Жиру и Килиан Мбаппе признались, что восхищаются тренером сборной Украины Андреем Николаевичем Шевченко.

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"Шевченко был одним из моих любимых игроков, если не самым любимым, когда я был подростком. Я поздоровался с ним после матча и попросил, чтобы он подписал мне футболку, ведь я его большой поклонник. Для меня это многое значит", – отметил Жиру в эфире TF1.

"Большая легенда, большое уважение", – подписал Мбаппе фото с Шевченко в Instagram Stories.

"Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко - изображение 1

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция Оливье Жиру Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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дядько вова (миронівка)
08.10.2020 в 14:11
подивились на Жиру і на Вітю Циганкова, і тут зрозуміло чому 7-1.Профі і хлопчик який бавиться в футбол.
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Кююмалайнен (Київ)
08.10.2020 в 14:08
Так вот почему матч не отменили - Шева должен был сделать селфи с Мбаппе и стать в инстаграме Биг легенд
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