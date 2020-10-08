"Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко
Кумир "триколор"
Нападающие сборной Франции Оливье Жиру и Килиан Мбаппе признались, что восхищаются тренером сборной Украины Андреем Николаевичем Шевченко.
"Шевченко был одним из моих любимых игроков, если не самым любимым, когда я был подростком. Я поздоровался с ним после матча и попросил, чтобы он подписал мне футболку, ведь я его большой поклонник. Для меня это многое значит", – отметил Жиру в эфире TF1.
"Большая легенда, большое уважение", – подписал Мбаппе фото с Шевченко в Instagram Stories.
????️ Giroud on Shevchenko: “He was one of my favourite players, if not my favourite when I was a teenager.— Goal (@goal) October 8, 2020
"I greeted him after the game... I asked him for his signed shirt because I'm a huge fan. It means a lot to me." ????♂️
[TF1] pic.twitter.com/730y4RSrmO
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