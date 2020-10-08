"Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко

Нападающие сборной Франции Оливье Жиру и Килиан Мбаппе признались, что восхищаются тренером сборной Украины Андреем Николаевичем Шевченко.

"Шевченко был одним из моих любимых игроков, если не самым любимым, когда я был подростком. Я поздоровался с ним после матча и попросил, чтобы он подписал мне футболку, ведь я его большой поклонник. Для меня это многое значит", – отметил Жиру в эфире TF1.