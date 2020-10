Проверка ближайшего резерва. Товарищеский матч. Англия – Уэльс 3:0

Саутгейт гармонично расположил далеко не самый основной состав англичан в рамках тактического модуля 3-4-2-1, Гиггз вышел с обыденными 4-2-3-1 и также без лидеров. Команды начали матч спокойно, поочередно владея мячом перед штрафными площадками. Неплохой шанс отличиться был у Калверта-Льюина – Доминик замешкался перед вратарем гостей и упустил драгоценные секунды. В дебюте Уэльс почти не давал пространства англичанам на своей первой трети поля, не забывая и про возможность стерильно комбинировать возле владений Поупа.

Первая действительно акцентированная атака в поединке завершилась взятием ворот: Грилиш оказался на правом фланге англичан и после нескольких обманок на Ампаду навесил точно на голову Калверта-Льюина, Доминик подправил мяч в сетку, избежав опеки защитников (1:0). Впечатляющее начало сезона для форварда "Эвертона" – 10 голов в 7 матчах за клуб и сборную.

10 - Dominic Calvert-Lewin now has 10 goals in seven appearances for club and country this season. Impressive. pic.twitter.com/XClr6HP1yy

Хорошая возможность сравнять счет была у Мура, но Киффер проиграл дуэль Поупу и вскоре покинул поле из-за травмы. После суматохи на корнере у ворот Уэльса хозяева не сумели удвоить преимущество – Сака не попал по мячу, а Коуди отправил снаряд на пустые трибуны. Команды не радовали болельщиков у телевизоров активными действиями, четко прослеживался включенный режим экономии.

40' | ???????????????????????????? 1-0 ???????????????????????????? SUB for Cymru as Kieffer Moore leaves the pitch with an injury and is replaced by Neco Williams. #ENGWAL pic.twitter.com/BbLp9Dgh1n

В начале второго тайма валлийцы поняли, что сравнять счет без выстрелов по воротам будет крайне сложно – Тайлер Робертс пробил рядом со штангой и на этом гости вновь забросили работу над данным компонентом. Англичане в свою очередь действовали разяще: Коуди эффектно замкнул подачу Триппьера со стандарта, опередив Мефама (2:0). Конор – первый футболист "Вулвз" за 20 лет, который забил за сборную Англии.

Третий гол хозяев получился на загляденье: бисиклета Ингза после скидки на корнере красиво прошла мимо Хеннесси (3:0). Валлийцы окончательно затерялись под прессингом англичан и шквалом замен с обеих сторон – сборная "трех львов" могла забивать и четвертый мяч, но свои моменты упустили Сака, Ингз и Уорд-Проуз. Впереди у британцев важные поединки Лиги наций – на эти матчи Саутгейт и Гиггз предпочтут выпустить основные составы.

FT | ???????????????????????????? 3-0 ????????��????????????????



It's ok, we're back to the serious stuff on Sunday ????



Plenty of international experience gained across the pitch though.



We dust ourselves off and go again! #ENGWAL pic.twitter.com/3cUN62NX86