Состоялся релиз новой FIFA 21

Сегодня, 9-го октября состоялся релиз новой части футбольного симулятора от EA Sports - FIFA 21.

Игра доступна на всех основных платформах: PlayStation 4, Xbox One и PC. Также разработчики заявили, что новый футсим будет доступен также нас следующем поколении консолей PS 5 и Xbox Series X, выход которых ожидается в начале ноября этого года.

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Примечательно, что владельцы предзаказов изданий Ultimate або Champions имели возможность играть в детище канадской компании еще 6-го октября.

Цена стандартного издания FIFA 21 для Украины на игровой площадке Steam составляет 1799 грн.