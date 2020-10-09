Состоялся релиз новой FIFA 21
Нововведений очень мало, но цена как за полноценную игру
Сегодня, 9-го октября состоялся релиз новой части футбольного симулятора от EA Sports - FIFA 21.
Игра доступна на всех основных платформах: PlayStation 4, Xbox One и PC. Также разработчики заявили, что новый футсим будет доступен также нас следующем поколении консолей PS 5 и Xbox Series X, выход которых ожидается в начале ноября этого года.
Примечательно, что владельцы предзаказов изданий Ultimate або Champions имели возможность играть в детище канадской компании еще 6-го октября.
Цена стандартного издания FIFA 21 для Украины на игровой площадке Steam составляет 1799 грн.
Напомним,
Let's play ????#FIFA21 pic.twitter.com/96An7T208w— B/R Football (@brfootball) October 9, 2020
Популярное сейчас
- Динамо начинает продажу билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов
- Украина - Румыния: анонс и прогноз на матч молодёжных сборных
- COVID-19 в Шахтере, контракт Супряги, плей-офф отбора на Евро. Главные новости за 8 октября
- Швеция обыграла Россию в товарищеском поединке. Видео голов и обзор матча
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО