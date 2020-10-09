  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Состоялся релиз новой FIFA 21

Общие новости
(1 голосов)

Нововведений очень мало, но цена как за полноценную игру

Состоялся релиз новой FIFA 21
Новина українською

Сегодня, 9-го октября состоялся релиз новой части футбольного симулятора от EA Sports - FIFA 21.

Игра доступна на всех основных платформах: PlayStation 4, Xbox One и PC. Также разработчики заявили, что новый футсим будет доступен также нас следующем поколении консолей PS 5 и Xbox Series X, выход которых ожидается в начале ноября этого года.

Читайте такжеFIFA 17 версия №5? EA Sports опубликовали геймплейный трейлер FIFA 21

Примечательно, что владельцы предзаказов изданий Ultimate або Champions имели возможность играть в детище канадской компании еще 6-го октября.

Цена стандартного издания FIFA 21 для Украины на игровой площадке Steam составляет 1799 грн.

Напомним, лицом новой FIFA стал форвард "ПСЖ" и сборной Франции Киллиан Мбаппе.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...