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Легендарный полузащитник сборной Чехословакии Паненка переведен из реанимации. У Антонина - коронавирус

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Его состояние улучшилось

Легендарный полузащитник сборной Чехословакии Паненка переведен из реанимации. У Антонина - коронавирус
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Известный в прошлом футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка покинул реанимацию, сообщает пресс-служба чешского "Богемианса", где он занимает должность президента клуба.

Сейчас состояние чеха стабилизировалось. В скором времени Паненку перевезут в Прагу, где он будет находиться под наблюдением своего личного врача.

7 октября стало известно, что 71-летний Паненка заболел коронавирусом и находится в реанимации.

"Сегодня мужа отвезут в Прагу, где его лечащий врач будет за ним наблюдать.

Антонин тяжело дышит и сильно кашляет. Когда его забрали в больницу, я очень переживала, но он сказал мне, что будет бороться. Я также была удивлена реакцией в мире. Я замужем за Антонином уже много лет, но даже не знала, что его так любят за границей", — сказала супруга Паненки Власта.

Напомним, что прославился Антонин в финале Евро-1976, когда забил победный пенальти в ворота ФРГ (прим.сборная Германии по футболу)

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В статье: Антонин Паненка
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