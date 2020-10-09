Легендарный полузащитник сборной Чехословакии Паненка переведен из реанимации. У Антонина - коронавирус
Его состояние улучшилось
Известный в прошлом футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка покинул реанимацию, сообщает пресс-служба чешского "Богемианса", где он занимает должность президента клуба.
Сейчас состояние чеха стабилизировалось. В скором времени Паненку перевезут в Прагу, где он будет находиться под наблюдением своего личного врача.
7 октября стало известно, что 71-летний Паненка заболел коронавирусом и находится в реанимации.
"Сегодня мужа отвезут в Прагу, где его лечащий врач будет за ним наблюдать.
Антонин тяжело дышит и сильно кашляет. Когда его забрали в больницу, я очень переживала, но он сказал мне, что будет бороться. Я также была удивлена реакцией в мире. Я замужем за Антонином уже много лет, но даже не знала, что его так любят за границей", — сказала супруга Паненки Власта.
Напомним, что прославился Антонин в финале Евро-1976, когда
Antonín Panenka je ve stabilizovaném stavu a dnes bude převezen z Benešova do Prahy ???? "Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni, " napsala nám dnes manželka Vlasta ???? Podrobnosti v článku ????— Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 9, 2020
???? https://t.co/ON5U2yMhgu pic.twitter.com/btz37mcs6O
Популярное сейчас
- Зинченко заявлен на ЛЧ в составе Манчестер Сити на новой позиции
- Украина - Румыния: анонс и прогноз на матч молодёжных сборных
- Банада пропустит 2 матча Александрии, дисквалифицированы еще 7 игроков
- Причем здесь Модрич? Роналду и Рамос не общались 2 года, но спарринг сборных помог решить проблему
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск