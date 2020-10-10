Челси избавится от Мозеса, отправив того в аренду в Спартак
По истечению аренды контракт нигерийца с лондонцами истечет
Виктор Мозес в ближайшее время станет игроком "Спартака", сообщает Джанлука Ди Марцио.
Нигериец согласился отправиться в московский клуб, с которым вскоре подпишет контракт.
"Челси" отпустит Мозеса в годичную аренду, после которой тот станет свободным агентом и больше не будет числится в клубе на контракте.
Во второй половине прошлого сезона 29-летний вингбек выступал на правах аренды в "Интере", где провел 20 матчей и отметился пятью ассистами.
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