  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Челси избавится от Мозеса, отправив того в аренду в Спартак

Общие новости
(1 голосов)

По истечению аренды контракт нигерийца с лондонцами истечет

Челси избавится от Мозеса, отправив того в аренду в Спартак
Новина українською

Виктор Мозес в ближайшее время станет игроком "Спартака", сообщает Джанлука Ди Марцио.

Нигериец согласился отправиться в московский клуб, с которым вскоре подпишет контракт.

"Челси" отпустит Мозеса в годичную аренду, после которой тот станет свободным агентом и больше не будет числится в клубе на контракте.

Во второй половине прошлого сезона 29-летний вингбек выступал на правах аренды в "Интере", где провел 20 матчей и отметился пятью ассистами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Мозес Спартак (Москва) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...