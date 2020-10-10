Челси избавится от Мозеса, отправив того в аренду в Спартак

Виктор Мозес в ближайшее время станет игроком "Спартака", сообщает Джанлука Ди Марцио.

Нигериец согласился отправиться в московский клуб, с которым вскоре подпишет контракт.

"Челси" отпустит Мозеса в годичную аренду, после которой тот станет свободным агентом и больше не будет числится в клубе на контракте.

Во второй половине прошлого сезона 29-летний вингбек выступал на правах аренды в "Интере", где провел 20 матчей и отметился пятью ассистами.