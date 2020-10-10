Скоро будет в Барселоне? Хави завоевал третий трофей в тренерской карьере
Куману стоит остерегаться
Сегодня катарский "Аль-Садд", с которым работает испанец Хави, сумел завоевать кубок Ооредоо.
В финале турнира они разгромили "Аль-Араби" со счетом 4:0. Для испанского наставника это уже третий трофей в качестве тренера. До этого он брал кубок и суперкубок Катара.
الزعيم يتوج باللقب الـ 72 ????????#السد #قطر #البطولة_72https://t.co/F7Yz28NNKv pic.twitter.com/j8zxkKjpsT— Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) October 10, 2020
Отметим, ранее испанец отказался возглавить "Барселону", однако многие уверены, что в будущем
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