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Скоро будет в Барселоне? Хави завоевал третий трофей в тренерской карьере

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Куману стоит остерегаться

Скоро будет в Барселоне? Хави завоевал третий трофей в тренерской карьере
UA-Футбол
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Сегодня катарский "Аль-Садд", с которым работает испанец Хави, сумел завоевать кубок Ооредоо.

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В финале турнира они разгромили "Аль-Араби" со счетом 4:0. Для испанского наставника это уже третий трофей в качестве тренера. До этого он брал кубок и суперкубок Катара.

Отметим, ранее испанец отказался возглавить "Барселону", однако многие уверены, что в будущем это случится.

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В статье: Хави Эрнандес Аль-Садд (Доха)
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