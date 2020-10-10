Скоро будет в Барселоне? Хави завоевал третий трофей в тренерской карьере

Сегодня катарский "Аль-Садд", с которым работает испанец Хави, сумел завоевать кубок Ооредоо.

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В финале турнира они разгромили "Аль-Араби" со счетом 4:0. Для испанского наставника это уже третий трофей в качестве тренера. До этого он брал кубок и суперкубок Катара.