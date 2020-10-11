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Семья в сборе: Интер Майами подписал брата Игуаина

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Федерико и Гонсало во второй раз сыграют за один клуб

Семья в сборе: Интер Майами подписал брата Игуаина
Новина українською

"Интер Майами" подписал контракт со старшим братом Гонсало Игуаина Федерико, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний аргентинец играет на позиции атакующего хава и его можно назвать настоящей легендой МЛС. В 2012-20 годах он выступал за "Коламбус Крю", потом недолго играл за "ДС Юнайтед" и вот подписался в проекте Дэвида Бекхэма. Суммарно на его счету 61 гол в 217 матчах в США.

Также Игуаин-старший много поиграл у себя на родине, где они с Гонсало единственный раз пересекались - случилось это в сезоне-2004/05 в "Ривер Плейте".

Напомним, Гонсало Игуаин перешел из "Ювентуса" в "Интер Майами" почти месяц назад. С тех пор он сыграл за клуб 4 матча и забил 1 гол.

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В статье: Дэвид Бекхэм Гонсало Игуаин МЛС Федерико Игуаин Интер Майами
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