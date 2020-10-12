Платини, Марадона, Пеле и Зидан в претендентах. France Football собирает сборную всех времен

Как многие знают, France Football в этом году не будет вручать Золотой Мяч. Взамен, они решили собрать сборную всех времен.

Схема простая. Французский журнал объявляет по десять претендентов на каждую позицию. 170 журналистов примут участие в голосовании и пятого декабря мы узнаем победителей.

Неделю назад были объявлены претенденты среди вратарей и защитников. Сегодня стали известны имена 20-ти опорных полузащитников и 20-ти атакующих. Полный список ниже.

Опорные полузащитники :

Йожеф Божик Жерсон Серхио Бускетс Диди Хосеп Гвардиола Йозеф Масопуст Пауло Роберто Фалькао Лотар Маттеус Стивен Джеррард Йохан Нескенс Андреа Пирло Луис Суарес Фернандо Редондо Марко Тарделли Франк Райкард Жан Тигана Бернд Шустер Хаби Алонсо Кларенс Зеедорф Хави

Атакующие полузащитники :

Роберто Баджо Георге Хаджи Бобби Чарльтон Андрес Иньеста Альфредо Ди Стефано Раймонд Копа Энцо Франческоли Ладислав Кубала Руд Гуллит Диего Марадона Алессандро Маццола Хуан Альберто Скьяффино Пеле Сократес Мишель Платини Франческо Тотти Ференц Пушкаш Зико Джанни Ривера Зинедин Зидан

All the midfields nominees ! #BOdreamteam



Nest step : 19th of October

➡️ 10 right forwards, 10 centre forwards and 10 left forwards pic.twitter.com/MClWUr5xNe — France Football (@francefootball) October 12, 2020

Отметим, что 19-го октября объявят претендентов на звание лучших нападающих.