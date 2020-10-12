Платини, Марадона, Пеле и Зидан в претендентах. France Football собирает сборную всех времен
Осторожно, слишком много легенд
Как многие знают, France Football в этом году не будет вручать Золотой Мяч. Взамен, они решили собрать сборную всех времен.
Схема простая. Французский журнал объявляет по десять претендентов на каждую позицию. 170 журналистов примут участие в голосовании и пятого декабря мы узнаем победителей.
Неделю назад были объявлены претенденты среди вратарей и защитников. Сегодня стали известны имена 20-ти опорных полузащитников и 20-ти атакующих. Полный список ниже.
Опорные полузащитники:
- Йожеф Божик
- Жерсон
- Серхио Бускетс
- Диди
- Хосеп Гвардиола
- Йозеф Масопуст
- Пауло Роберто Фалькао
- Лотар Маттеус
- Стивен Джеррард
- Йохан Нескенс
- Андреа Пирло
- Луис Суарес
- Фернандо Редондо
- Марко Тарделли
- Франк Райкард
- Жан Тигана
- Бернд Шустер
- Хаби Алонсо
- Кларенс Зеедорф
- Хави
Атакующие полузащитники:
- Роберто Баджо
- Георге Хаджи
- Бобби Чарльтон
- Андрес Иньеста
- Альфредо Ди Стефано
- Раймонд Копа
- Энцо Франческоли
- Ладислав Кубала
- Руд Гуллит
- Диего Марадона
- Алессандро Маццола
- Хуан Альберто Скьяффино
- Пеле
- Сократес
- Мишель Платини
- Франческо Тотти
- Ференц Пушкаш
- Зико
- Джанни Ривера
- Зинедин Зидан
All the midfields nominees ! #BOdreamteam— France Football (@francefootball) October 12, 2020
Nest step : 19th of October
➡️ 10 right forwards, 10 centre forwards and 10 left forwards pic.twitter.com/MClWUr5xNe
Отметим, что 19-го октября объявят претендентов на звание лучших нападающих.
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