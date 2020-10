Платини, Марадона, Пеле и Зидан в претендентах. France Football собирает сборную всех времен

Как многие знают, France Football в этом году не будет вручать Золотой Мяч. Взамен, они решили собрать сборную всех времен.

Схема простая. Французский журнал объявляет по десять претендентов на каждую позицию. 170 журналистов примут участие в голосовании и пятого декабря мы узнаем победителей.

Неделю назад были объявлены претенденты среди вратарей и защитников. Сегодня стали известны имена 20-ти опорных полузащитников и 20-ти атакующих. Полный список ниже.

Опорные полузащитники :

Атакующие полузащитники :

All the midfields nominees ! #BOdreamteam



Nest step : 19th of October

➡️ 10 right forwards, 10 centre forwards and 10 left forwards pic.twitter.com/MClWUr5xNe