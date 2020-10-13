Новичок Динамо Белуце заработал две желтые карточки в матче против молодежки Мальты

Новичок "Динамо" Тудор Белуце вышел в стартовом составе молодежной сборной Румынии на матч квалификации ЧЕ-2021 с Мальтой.

Впрочем, отыграл опорный хавбек недолго – Тудор получил две желтые карточки на 25-й и 34-й минуте и досрочно покинул поле.

Впрочем, это не помешало румынам обыграть мальтийцев со счётом 4:1

Румыния U-21 – Мальта U-21 4:1

Голы: Мицан (17), Ман (27, 41 пен.) Ганя (36) – Элуни (51)