Новичок Динамо Белуце заработал две желтые карточки в матче против молодежки Мальты
Румыны справились и без него
Новичок "Динамо" Тудор Белуце вышел в стартовом составе молодежной сборной Румынии на матч квалификации ЧЕ-2021 с Мальтой.
Впрочем, отыграл опорный хавбек недолго – Тудор получил две желтые карточки на 25-й и 34-й минуте и досрочно покинул поле.
Впрочем, это не помешало румынам обыграть мальтийцев со счётом 4:1
Румыния U-21 – Мальта U-21 4:1
Голы: Мицан (17), Ман (27, 41 пен.) Ганя (36) – Элуни (51)
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