Майкл Джордан заработал за год больше, чем Месси и Роналду
И это только на рекламе
Согласно данным портала Basketball Forever, легенда НБА и клуба "Чикаго Буллз" Майкл Джордан за прошедший год на одной рекламе заработал $ 130 млн. Это больше суммарного дохода (зарплата по контракту + реклама) любого действующего спортсмена, включая звёзд футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.
В апреле этого года вышел документальный фильм "Последний танец" о Джордане и "Чикаго Буллз" 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
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