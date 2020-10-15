Объявлен итоговый список номинантов на премию Golden Boy

Издание Tuttosport представило список из 20 футболистов, номинированных на звание лучшего молодого игрока в Европе по итогам 2020 года.

Напомним, по правилам обладатель награды Golden Boy не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Победитель выбирается посредством голосования журналистов ведущих спортивных изданий.

Полный список номинантов: Митчел Баккер ("Пари Сен-Жермен", Нидерланды), Эдуардо Камавинжа ("Ренн", Франция), Джонатан Дэвид ("Лилль", Канада), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада), Сержиньо Дест ("Барселона", США), Фабиу Силва ("Вулверхэмптон", Португалия), Ансу Фати ("Барселона", Испания), Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия), Райан Гравенберх ("Аякс", Нидерланды), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия), Каллум Хадсон-Одои ("Челси", Англия), Деян Кулушевски ("Ювентус", Швеция), Родриго ("Реал", Бразилия), Букайо Сака ("Арсенал", Англия), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия), Доминик Собослаи ("Ред Булл Зальцбург", Венгрия), Сандро Тонали ("Милан", Италия), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Испания), Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия).

Действующим обладателем приза является нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиш.