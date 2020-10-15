FIFA 21 - худшая игра в истории портала Metacritic
Минимум изменений, огромная цена и новая цифра в названии
Новая часть футбольного симулятора FIFA 21 получила очень низкие оценки.
Версия футсима на консоли Nintendo Switch получила худший рейтинг в истории портала Metacritic - 0.1 балла (при 200 обзорах).
Во внимание брались тайтлы у которых более десяти рецензий. Только у одного тайтла оценка ниже, у The Bullet: Time of Revenge общая оценка составляет 0 баллов, но у игры только два обзора.
Читайте такжеSony Playstation или Xbox - Что выбрать на этот раз?
Дела с оценками нового детища EA Sports на других платформах обстоят не сильно лучше:
- FIFA 21 на PC — оценка 1,5;
- FIFA 21 на Xbox One — оценка 1,2;
- FIFA 21 на PlayStation 4 — оценка 0,8.
Фанаты серии возмущаются на малое количество нововведений и большую цену, как за "полноценную игру".
Примечательно, что новая часть
Напомним,
Популярное сейчас
- Спасение от упадка? В конце сезона Украина потеряет наименьший за пятилетний цикл еврокоэффициент
- Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
- Боевой день в Лиге Наций и отъезд Воронина в Россию. Главные новости за 14 октября
- Шевченко готовит сборную к бою против Испании и сложности Шахтера. Главные новости от 12 октября
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО