FIFA 21 - худшая игра в истории портала Metacritic

Новая часть футбольного симулятора FIFA 21 получила очень низкие оценки.

Версия футсима на консоли Nintendo Switch получила худший рейтинг в истории портала Metacritic - 0.1 балла (при 200 обзорах).

Во внимание брались тайтлы у которых более десяти рецензий. Только у одного тайтла оценка ниже, у The Bullet: Time of Revenge общая оценка составляет 0 баллов, но у игры только два обзора.

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Дела с оценками нового детища EA Sports на других платформах обстоят не сильно лучше:

FIFA 21 на PC — оценка 1,5;

FIFA 21 на Xbox One — оценка 1,2;

FIFA 21 на PlayStation 4 — оценка 0,8.

Фанаты серии возмущаются на малое количество нововведений и большую цену, как за "полноценную игру".

Примечательно, что новая часть Pro Evolution Soccer 2021 получила среднюю оценку 6.7 на Xbox One, 6.3 на PlayStation 5 и 4.5 на PC.