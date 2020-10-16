Экс-игрок Манчестер Сити объявил о завершении карьеры

Защитник Пабло Cабалета в Twitter объявил о завершении игровой карьеры.

35-летний аргентинец выступал за "Сан-Лоренсо", "Эспаньол", "Манчестер Сити" и "Вест Хэм". В составе "горожан" Сабалета стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

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В составе сборной Аргентины Сабалета провел 58 матчей, стал олимпийским чемпионом-2008 и финалистом ЧМ-2014.