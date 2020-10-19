France Football назвал десятку лучших центральных нападающих в истории
В десятку не попал ни один из действующих футболистов
Журнал France Football на официальном сайте опубликовал десять лучших центральных нападающих в истории футбола по версии издания. В десятку не попал ни один из действующих футболистов.
Полный список: Деннис Бергкамп, Йохан Кройфф, Кенни Далглиш, Эйсебио, Шандор Кочиш, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен, Джордж Веа.
Ранее France Football опубликовал список лучших левых нападающих.
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Комментарии (5)
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ПетроФ (Луцьк)
19.10.2020 в 17:50
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zabo23
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ПетроФ (Луцьк)
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