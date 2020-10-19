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France Football назвал десятку лучших центральных нападающих в истории

Общие новости
(1 голосов)

В десятку не попал ни один из действующих футболистов

France Football назвал десятку лучших центральных нападающих в истории
Новина українською

Журнал France Football на официальном сайте опубликовал десять лучших центральных нападающих в истории футбола по версии издания. В десятку не попал ни один из действующих футболистов.

Полный список: Деннис Бергкамп, Йохан Кройфф, Кенни Далглиш, Эйсебио, Шандор Кочиш, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен, Джордж Веа.

Ранее France Football опубликовал список лучших левых нападающих.

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В статье: france football
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Комментарии (5)
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ПетроФ (Луцьк)
19.10.2020 в 17:50
серед нападників не побачив Пеле і Марадони, вони що будуть в номінаціях найкращих захисників?
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zabo23
19.10.2020 в 17:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ПетроФ (Луцьк)
19.10.2020 в 17:44
толерантність(( Веа нічим не кращий за Шевченка.
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ts0y (Чернигов)
19.10.2020 в 17:18
А где Витя Леоненко?
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ПетроФ (Луцьк)
19.10.2020 в 17:39
Вітя найкращий балабол, а тут треба вибрати найкращого нападника.
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