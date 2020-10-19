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France Football объявил 10 претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории

Общие новости
(1 голосов)

В список вошли два действующих игрока

France Football объявил 10 претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории
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Журнал France Football на своём сайте продолжает публиковать списки футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную всех времён.

Среди игроков, номинированных на звание лучшего правого флангового нападающего, оказались сразу двое действующих игроков – обладатель шести "Золотых мячей" Лионель Месси ("Барселона") и Арьен Роббен ("Гронинген").

Список правых нападающих: Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Самуэль Это’О, Луиш Фигу, Гарринча, Жаирзиньо, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюс, Лионель Месси, Арьен Роббен.

Напомним, France Football является учредителем премии "Золотой мяч", которую ежегодно вручают лучшему футболисту Европы по итогам календарного года. Действующим обладателем награды является Месси. В этом году приз не будет вручён из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Лионель Месси Арьен Роббен Барселона Гронингем (Нидерланды) france football
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Комментарии (2)
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zabo23
19.10.2020 в 17:46
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ПетроФ (Луцьк)
19.10.2020 в 17:35
і для чого список з десяти? невже є якісь варіанти?
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