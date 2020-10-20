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УЕФА сократит призовые в еврокубках

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(2 голосов)

УЕФА уже сообщил о своем решении в письме 55 национальным ассоциациям

УЕФА сократит призовые в еврокубках
Новина українською

Ближайшие пять лет команды, выступающие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, недосчитаются денег. Союз европейских футбольных ассоциаций из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией сократит призовые в еврокубках, утверждает The Times.

УЕФА уже сообщил о своем решении в письме 55 национальным ассоциациям. В октябре организация объявила, что общий призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 составит 1,95 миллиарда евро. Призовой фонд Лиги Европы составит 560 миллионов.

Каждый участник группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн, каждая победа на этой стадии принесет команде 2,7 млн, ничья — 0,9 млн. За выход в 1/8 финала команда получит 9,5 млн, в четвертьфинал — 10,5 млн, в полуфинал —12 млн. За участие в финале команды получат по 15 млн, а за победу клуб получит дополнительно 4 миллиона.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
20.10.2020 в 16:31
Каждый участник группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн... А так было бы 31 млн
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Динамо-машина (Киев)
20.10.2020 в 16:22
Так это вроде старые цифры...
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