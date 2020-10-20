В возрасте 59 лет ушел из жизни бывший вратарь сборной Франции
Причина смерти пока неизвестна
Бывший вратарь сборной Франции Брюно Мартини ушёл из жизни в возрасте 59 лет, сообщается на официальном сайте "Монпелье", за который он выступал в бытность футболистом. Причины смерти не уточняются.
Мартини делал первые шаги в профессиональном футболе в "Невере" в 1978 году, а спустя три года перешёл в "Осер", откуда уходил в аренду в "Нанси" и где провёл большую часть карьеры. С командой он завоевал свой единственный трофей на клубном уровне, став обладателем Кубка Франции в сезоне-1993/1994. Последние четыре года карьеры провёл в "Монпелье", а в 1999 году повесил бутсы на гвоздь.
В сборную Франции Мартини вызывался с 1987 по 1996 год. С национальной командой экс-голкипер отправился на чемпионат Европы–1996, где провёл все матчи в запасе и стал бронзовым призёром турнира. После завершения карьеры долгое время работал в сборной тренером вратарей.
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