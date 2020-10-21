УЕФА: Европейская лига неизбежно наскучит

Представители УЕФА отреагировали на новости о возможном создании европейской Премьер-лиги.

"Принципы солидарности, повышения и понижения в дивизионах, открытых лиг не подлежат обсуждению. Это то, благодаря чему работает европейский футбол, а Лига чемпионов является лучшим турниром в мире. УЕФА и клубы были привержены идее построения такой мощи не для того, чтобы разрушить это созданием Суперлиги из 10, 12 или даже 24 команд. Подобное неизбежно наскучит", – цитирует представителей УЕФА AP News.

Ранее появилась информация, что в Европе в скором времени может появиться новый крупный футбольный турнир "Европейская Премьер-лига". Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд.