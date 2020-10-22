Легенда Арсенала и главный враг Моуриньо: сегодня Арсену Венгеру исполняется 71 год

Арсен Венгер родился 22 октября 1949 года в Страсбурге. В свою бытность футболиста защищал цвета "Мюцига", "Мюлуза", "Пьерро Вобана", "Страсбура". Тренировать начинал как раз в своем последнем клубе, затем перебрался в "Канн" ассистентом.

После данного этапа Венгер попробовал себя в "Нанси" и долго тренировал "Монако" (1987-1994). Перед тем, как на 22 года возглавить лондонский "Арсенал", француз год провел в Японии в клубе "Нагоя Грампус".

С "канонирами" Венгер трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны по 7 раз.