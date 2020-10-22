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Легенда Арсенала и главный враг Моуриньо: сегодня Арсену Венгеру исполняется 71 год

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Француз, которого хорошо знают в Лондоне

Легенда Арсенала и главный враг Моуриньо: сегодня Арсену Венгеру исполняется 71 год
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Арсен Венгер родился 22 октября 1949 года в Страсбурге. В свою бытность футболиста защищал цвета "Мюцига", "Мюлуза", "Пьерро Вобана", "Страсбура". Тренировать начинал как раз в своем последнем клубе, затем перебрался в "Канн" ассистентом.

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После данного этапа Венгер попробовал себя в "Нанси" и долго тренировал "Монако" (1987-1994). Перед тем, как на 22 года возглавить лондонский "Арсенал", француз год провел в Японии в клубе "Нагоя Грампус".

С "канонирами" Венгер трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны по 7 раз.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон)
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