Легенда Арсенала и главный враг Моуриньо: сегодня Арсену Венгеру исполняется 71 год
Француз, которого хорошо знают в Лондоне
Арсен Венгер родился 22 октября 1949 года в Страсбурге. В свою бытность футболиста защищал цвета "Мюцига", "Мюлуза", "Пьерро Вобана", "Страсбура". Тренировать начинал как раз в своем последнем клубе, затем перебрался в "Канн" ассистентом.
После данного этапа Венгер попробовал себя в "Нанси" и долго тренировал "Монако" (1987-1994). Перед тем, как на 22 года возглавить лондонский "Арсенал", француз год провел в Японии в клубе "Нагоя Грампус".
С "канонирами" Венгер трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны по 7 раз.
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