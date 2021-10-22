Легенда Арсенала и главный враг Моуриньо: сегодня Арсену Венгеру исполняется 72 года
Француз, которого хорошо знают в Лондоне
Goal
Арсен Венгер родился 22 октября 1949 года в Страсбурге. В свою бытность футболиста защищал цвета "Мюцига", "Мюлуза", "Пьерро Вобана", "Страсбура". Тренировать начинал как раз в своем последнем клубе, затем перебрался в "Канн" ассистентом.
После данного этапа Венгер попробовал себя в "Нанси" и долго тренировал "Монако" (1987-1994). Перед тем, как на 22 года возглавить лондонский "Арсенал", француз год провел в Японии в клубе "Нагоя Грампус".
С "канонирами" Венгер трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны по 7 раз.
13 ноября 2019 года Венгер получил работу в ФИФА, заняв должность начальника отдела развития и отвечая за рост и продвижение футбола во всем мире.
Популярное сейчас
- Какая грустная новость. Видео, как третья российская команда на неделе потерпела поражение в еврокубках
- ЦСКА София – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций
- Аннигиляция. Буде Глимт - Рома 6:1. Видео голов и обзор матча
- Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО