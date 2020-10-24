Уважил легенду. Мораес подарил Пеле футболку с автографом к дню рождения
Вчера легенде бразильского футбола исполнилось 80 лет
Форвард "Шахтёра" Жуниор Мораес поздравил легенду "Сантос" и сборной Бразилии Пеле с днем рождения. Вчера трехкратный чемпион мира отмечал своё 80-летие.
С днем рождения, легенда!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2020
Подарок для @Pele от @jrmoraes10. pic.twitter.com/UBPiUpKbOg
В качестве подарка Пеле получил от Мораеса футболку "горняков" с именным автографом.
Ранее сообщалось, что Неймар стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (64 гола). До рекорда Пеле ему осталось всего 13 забитых мячей.
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
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Alex.696 (Немирів)
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