  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Уважил легенду. Мораес подарил Пеле футболку с автографом к дню рождения

Общие новости
(2 голосов)

Вчера легенде бразильского футбола исполнилось 80 лет

Уважил легенду. Мораес подарил Пеле футболку с автографом к дню рождения
Новина українською

Форвард "Шахтёра" Жуниор Мораес поздравил легенду "Сантос" и сборной Бразилии Пеле с днем рождения. Вчера трехкратный чемпион мира отмечал своё 80-летие.

В качестве подарка Пеле получил от Мораеса футболку "горняков" с именным автографом.

Ранее сообщалось, что Неймар стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (64 гола). До рекорда Пеле ему осталось всего 13 забитых мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пеле Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
24.10.2020 в 10:04
Пеле: "С детства за Шахтер!"
Ответить
+1
0
Alex.696 (Немирів)
24.10.2020 в 09:50
Пеле: " А хто це? А де це?"
Ответить
+2
0
Daddygo (Харьков)
24.10.2020 в 09:49
Странный подарок... Нахрена Пеле футболка какого-то никому неизвестного Мораеса
Ответить
+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.10.2020 в 09:03
Молодец
Ответить
0
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...