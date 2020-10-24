Уважил легенду. Мораес подарил Пеле футболку с автографом к дню рождения

Форвард "Шахтёра" Жуниор Мораес поздравил легенду "Сантос" и сборной Бразилии Пеле с днем рождения. Вчера трехкратный чемпион мира отмечал своё 80-летие.

В качестве подарка Пеле получил от Мораеса футболку "горняков" с именным автографом.

Ранее сообщалось, что Неймар стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (64 гола). До рекорда Пеле ему осталось всего 13 забитых мячей.