Экс-форвард Атлетико Вьетто перебрался в Саудовскую Аравию
26-летний аргентинец отправился на заработки
Нападающий Лусиано Вьетто сменил "Спортинг" на "Аль-Хилаль". Эту информацию подтвердил официальный сайт клуба из Саудовской Аравии.
26-летний аргентинец подписал с новым клубом контракт на 3 сезона.
Сумма сделки составила 7 млн евро. 50 процентов от этой суммы получит бывший клуб игрока "Атлетико".
Отметим, что "Аль-Хилаль" возглавляет Разван Луческу.
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