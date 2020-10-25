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Экс-форвард Атлетико Вьетто перебрался в Саудовскую Аравию

Общие новости
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26-летний аргентинец отправился на заработки

Экс-форвард Атлетико Вьетто перебрался в Саудовскую Аравию
Новина українською

Нападающий Лусиано Вьетто сменил "Спортинг" на "Аль-Хилаль". Эту информацию подтвердил официальный сайт клуба из Саудовской Аравии.

26-летний аргентинец подписал с новым клубом контракт на 3 сезона.

Сумма сделки составила 7 млн евро. 50 процентов от этой суммы получит бывший клуб игрока "Атлетико".

Отметим, что "Аль-Хилаль" возглавляет Разван Луческу.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Атлетико (Мадрид) Лусиано Вьетто
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