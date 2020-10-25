У Роналдиньо обнаружили коронавирус

У бывшего игрока "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо обнаружен коронавирус.

Об этом легендарный футболист сообщил в своем инстаграме .

"Я сдал тест, который дал положительный результат на COVID-19. Со мной все в порядке, болезнь проходит бессимптомно. Всех обнимаю", - рассказал написал в своем инстаграме.