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У Роналдиньо обнаружили коронавирус

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Болезнь проходит бессимптомно

У Роналдиньо обнаружили коронавирус
Новина українською

У бывшего игрока "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо обнаружен коронавирус.

Об этом легендарный футболист сообщил в своем инстаграме.

"Я сдал тест, который дал положительный результат на COVID-19. Со мной все в порядке, болезнь проходит бессимптомно. Всех обнимаю", - рассказал написал в своем инстаграме.

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В статье: Роналдиньо коронавирус
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