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Экс-вратарь Тоттенхэма и двукратный призер мундиаля завершил игровую карьеру

Общие новости
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Достиг немало, но основным почти нигде и не был

Экс-вратарь Тоттенхэма и двукратный призер мундиаля завершил игровую карьеру
UA-Футбол
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Мишел Ворм объявил об окончании игровой карьеры - голландский голкипер повесил бутсы и вратарские перчатки на гвоздь.

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В своей карьере он поиграл за нидерландские и английские клубы, но наибольшую известность получил в "Тоттенхэме". В Лондоне он был вторым номером после Льориса. Завоевал кубок лиги с "Суонси" и выходил в финал Лиги Чемпионов со "шпорами".

Отметим, что также имеет две медали чемпионата мира - серебро 2010-го и бронзу 2014-го. За сборную Голландии провел 15 матчей.

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В статье: Нидерланды Мишел Ворм Тоттенхэм (Лондон)
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