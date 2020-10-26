Экс-вратарь Тоттенхэма и двукратный призер мундиаля завершил игровую карьеру
Достиг немало, но основным почти нигде и не был
Мишел Ворм объявил об окончании игровой карьеры - голландский голкипер повесил бутсы и вратарские перчатки на гвоздь.
В своей карьере он поиграл за нидерландские и английские клубы, но наибольшую известность получил в "Тоттенхэме". В Лондоне он был вторым номером после Льориса. Завоевал кубок лиги с "Суонси" и выходил в финал Лиги Чемпионов со "шпорами".
Michel Vorm has announced his retirement from football.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 26, 2020
Thank you for everything and best of luck in your next chapter, @Vorm_Official! ????#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/wQuJfWjfoX
Отметим, что также имеет две медали чемпионата мира - серебро 2010-го и бронзу 2014-го. За сборную Голландии провел 15 матчей.
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