Экс-вратарь Тоттенхэма и двукратный призер мундиаля завершил игровую карьеру

Мишел Ворм объявил об окончании игровой карьеры - голландский голкипер повесил бутсы и вратарские перчатки на гвоздь.

В своей карьере он поиграл за нидерландские и английские клубы, но наибольшую известность получил в "Тоттенхэме". В Лондоне он был вторым номером после Льориса. Завоевал кубок лиги с "Суонси" и выходил в финал Лиги Чемпионов со "шпорами".

Michel Vorm has announced his retirement from football.



