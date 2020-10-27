Глава ФИФА Инфантино заразился коронавирусом
Теперь он проведет ближайшие дни на самоизоляции
ESPN объявил, что президент организации Джанни Инфантино сдал положительный тест на COVID-19, он находится на самоизоляции.
Сообщается, что глава ФИФА испытывает симптомы болезни средней тяжести и пробудет на карантине как минимум 10 дней.
Все люди, контактировавшие с Инфантино в последние дни, были проинформированы о коронавирусе у главы ФИФА и должны будут принять соответствующие меры" - говорится в сообщении.
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Источник:ESPN
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