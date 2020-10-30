Говорят, у него рука Бога: сегодня Диего Армандо Марадоне исполняется 60 лет
Лучший футболист прошлого века?
Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в провинции Буэнос-Айреса. Аргентинский футболист играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
Марадона – чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, участник четырех чемпионатов мира, двукратный чемпион Италии в составе "Наполи" и лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.
Диего является автором гола в ворота сборной Англии, который получил название "Гол столетия", и был признан лучшим взятием ворот в истории чемпионатов мира; в том же поединке он забил мяч рукой, этот случай известен как "Рука Бога".
После завершения карьеры Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005-го по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба "Бока Хуниорс". С октября 2008-го по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с "альбиселесте" он дошел до четвертьфинала ЧМ-2010. Сейчас он работает наставником клуба "Химнасия и Эсгрима", до этого тренировал в ОАЭ и Мексике.
Популярное сейчас
- Йовичевич о запрете играть Булеце и Дубинчаку: Зачем отдаешь, если боишься своих игроков
- Леоненко: Все голы в матче Ференцварош - Динамо были случайными
- Накануне игры с Динамо. Каталония закрывает границы на 15 дней
- Заря – Брага. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие