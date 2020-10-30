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Говорят, у него рука Бога: сегодня Диего Армандо Марадоне исполняется 60 лет

Общие новости
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Лучший футболист прошлого века?

Говорят, у него рука Бога: сегодня Диего Армандо Марадоне исполняется 60 лет
Новина українською

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в провинции Буэнос-Айреса. Аргентинский футболист играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Марадона – чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, участник четырех чемпионатов мира, двукратный чемпион Италии в составе "Наполи" и лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.

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Диего является автором гола в ворота сборной Англии, который получил название "Гол столетия", и был признан лучшим взятием ворот в истории чемпионатов мира; в том же поединке он забил мяч рукой, этот случай известен как "Рука Бога".

После завершения карьеры Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005-го по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба "Бока Хуниорс". С октября 2008-го по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с "альбиселесте" он дошел до четвертьфинала ЧМ-2010. Сейчас он работает наставником клуба "Химнасия и Эсгрима", до этого тренировал в ОАЭ и Мексике.

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В статье: Диего Марадона
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