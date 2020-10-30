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31-летний футболист Сеула найден мертвым

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Футболист покончил с собой

31-летний футболист Сеула найден мертвым
Новина українською

30 октября было найдено тело защитника "Сеула" Ким Нам Чуна. 31-летний футболист был обнаружен на парковке у офисного здания. Полиция заявила, что не выявила никаких следов преступления и подозревает, что Ким покончил с собой, сообщает TheKoreaTimes.

Ким выступал за "Сеул" с 2013 года. Также на протяжении двух сезонов защитник защищал цвета клуба "Сангжу Санму", что было связано с обязанностью нести воинскую службу. За карьеру игрок провёл 137 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Нам Чун сыграл 25 встреч.

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По итогам главного турнира "Сеул" занял седьмое место в турнирной таблице и отправился в группу вылета. Там команде осталось провести один матч с клубом "Инчхон Юнайтед". Он состоится 31 октября на стадионе "Сеул".

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В статье: ФК Сеул Ким Нам Чун
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