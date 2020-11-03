"В воскресенье я должен быть на тренерском мостике". Врач Марадоны сообщил, что Диего госпитализирован
Легендарный аргентинец попал в больницу
Врач экс-нападающего национальной сборной Аргентины, "Наполи" и "Барселоны" Диего Марадоны рассказал о госпитализации бывшего форварда. Цитирует доктора TNT Sports.
"Я знаю, что ему может быть в десять тысяч раз лучше. Нахождение в клинике прямо сейчас помогает ему. Диего хотел сюда приехать, но мы здесь не в срочном порядке, его здоровью ничего не угрожает".
"Марадону госпитализировали на 3 дня – он восстановит водный баланс организма и пройдет несколько осмотров. Он хочет вывести "Химнасию" уже в воскресенье. Он так и сказал: "Слушай, в воскресенье я должен быть на тренерском мостике". Категорически отрицаю рецидив симптомов зависимости. Инсульт? Нет, такого не было. Неделя была сложной в эмоциональном плане. В жизни Диего немало проблем, он сложный пациент, многое зависит от его настроения".
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