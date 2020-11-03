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"В воскресенье я должен быть на тренерском мостике". Врач Марадоны сообщил, что Диего госпитализирован

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Легендарный аргентинец попал в больницу

"В воскресенье я должен быть на тренерском мостике". Врач Марадоны сообщил, что Диего госпитализирован
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Врач экс-нападающего национальной сборной Аргентины, "Наполи" и "Барселоны" Диего Марадоны рассказал о госпитализации бывшего форварда. Цитирует доктора TNT Sports.

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"Я знаю, что ему может быть в десять тысяч раз лучше. Нахождение в клинике прямо сейчас помогает ему. Диего хотел сюда приехать, но мы здесь не в срочном порядке, его здоровью ничего не угрожает".

"Марадону госпитализировали на 3 дня – он восстановит водный баланс организма и пройдет несколько осмотров. Он хочет вывести "Химнасию" уже в воскресенье. Он так и сказал: "Слушай, в воскресенье я должен быть на тренерском мостике". Категорически отрицаю рецидив симптомов зависимости. Инсульт? Нет, такого не было. Неделя была сложной в эмоциональном плане. В жизни Диего немало проблем, он сложный пациент, многое зависит от его настроения".

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В статье: Диего Марадона
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Источник:
TNT Sports

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