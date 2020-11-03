Райан Гиггз пропустит ближайшие матчи сборной Уэльса. Он обвиняется в избиении подруги

Футбольная ассоциация Уэльса и главный тренер сборной страны Райан Гиггз взаимно договорились, что специалист не будет участвовать в предстоящих матчах национальной команды, сообщает сайт ассоциации футбола Уэльса.

Руководить коллективом в следующих трёх матчах с США, Ирландией и Финляндией будут ассистенты Гиггза Роберт Пейдж и Альберт Стейвенберг. Состав на предстоящие матчи будет объявлен 5 ноября.

Ранее стало известно, что пресс-служба сборной Уэльса отложила пресс-конференцию из-за ареста Гиггза. Наставник должен был присутствовать на мероприятии, чтобы объявить состав сборной. Сообщается, что специалист был арестован по обвинению в избиении собственной подруги.

Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с личной жизнью, в который попадает Райан Гиггз. В 2018 году стало известно, что валлиец изменял своей жене с супругой своего родного брата и с другими женщинами. Райан свою вину не признаёт, выразив готовность помогать в расследовании дела.