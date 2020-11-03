Диего Марадону ожидает операция из-за субдуральной гематомы в голове
Здоровья легенде
Сегодня появилась информация о том, что Диего Марадона был госпитализирован. Стало известна причина.
Читайте также"В воскресенье я должен быть на тренерском мостике". Врач Марадоны сообщил, что Диего госпитализирован
Томография показала, что у аргентинской легенды в голове субдуральная гематома. Она требует операции, которая будет проведена уже сегодня.
#FuerzaDiego ???? pic.twitter.com/9KSupxR1hJ— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 3, 2020
Отметим, что сейчас Марадона занимает пост тренера аргентинской "Ла-Платы".
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