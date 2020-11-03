Диего Марадону ожидает операция из-за субдуральной гематомы в голове

Сегодня появилась информация о том, что Диего Марадона был госпитализирован. Стало известна причина.

Томография показала, что у аргентинской легенды в голове субдуральная гематома. Она требует операции, которая будет проведена уже сегодня.

Отметим, что сейчас Марадона занимает пост тренера аргентинской "Ла-Платы".