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Диего Марадону ожидает операция из-за субдуральной гематомы в голове

Общие новости
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Здоровья легенде

Диего Марадону ожидает операция из-за субдуральной гематомы в голове
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня появилась информация о том, что Диего Марадона был госпитализирован. Стало известна причина.

Читайте также"В воскресенье я должен быть на тренерском мостике". Врач Марадоны сообщил, что Диего госпитализирован

Томография показала, что у аргентинской легенды в голове субдуральная гематома. Она требует операции, которая будет проведена уже сегодня.

Отметим, что сейчас Марадона занимает пост тренера аргентинской "Ла-Платы".

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В статье: Диего Марадона
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