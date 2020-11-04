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В воскресенье Химнасию на поле не выведет – Марадона прооперирован

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В воскресенье Химнасию на поле не выведет – Марадона прооперирован
Новина українською

Бывший футболист и тренер национальной сборной Аргентины Диего Марадона перенес операцию – ранее мы сообщали, что наставник "Химнасии" госпитализирован после выявления в голове субдуральной гематомы (скопление крови между мозгом и черепом).

Хирургическое вмешательство длилось около полутора часа и прошло без осложнений, гематома была успешно удалена. Марадона будет оставаться в отделении интенсивной терапии, а затем начнется фаза восстановления легенды аргентинского и мирового футбола.

Предполагается, что только через месяц Марадона сможет вернуться к привычной деятельности. Таким образом, он не выведет свою команду на поле в ближайшее время.

Читайте также"В воскресенье я должен быть на тренерском мостике". Врач Марадоны сообщил, что Диего госпитализирован

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В статье: Диего Марадона Химнасия и Эсгрима
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Источник:
Corriere dello Sport

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