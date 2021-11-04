Обладатель Золотого мяча и свиной головы. Сегодня День рождения у Луиша Фигу
Уважают в Мадриде, не очень любят в Каталонии
Figo
Луиш Филипе Мадейра Каэйру Фигу родился 4 ноября 1972 года в Лиссабоне — португальский футболист, выступал на позиции полузащитника. Был рекордсменом национальной сборной Португалии по количеству матчей, однако данный рекорд побил Криштиану Роналду.
Выступал за "Спортинг", "Барселону", мадридский "Реал" и миланский "Интер". Считается одним из лучших игроков своего поколения, занимает второе место по количеству результативных передач в истории Ла Лиги. Фигу – обладатель Золотого мяча и награды "Игрок года ФИФА".
???? Happy birthday, Luís Figo!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2020
⚪️2⃣0⃣0⃣2⃣????#UCL | #HBD | @LuisFigo pic.twitter.com/nTxGkcRo1f
Фигу является одним из немногих футболистов, которые играли как за "Барселону", так и за "Реал". Отметим, что 23 ноября 2002 года состоялась вторая игра португальца на "Камп Ноу" в составе "сливочных" – к ногам Фигу во время подачи с корнера была выброшена голова свиньи.
Luis Figo has had a pigs head thrown at him by the Barcelona fans!! #ElClasico pic.twitter.com/9Khn1x4600— Slow Sports News (@SlowSportsNews) March 23, 2014
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