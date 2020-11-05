Как Луческу у Месси футболку просил
Лео, Лео, пожалуйста...
По завершении матча ЛЧ "Барселона" - "Динамо" (2:1), главный тренер киевской команды Мирча Луческу обратился к
Как сообщает румынское издание Sport.ro, Луческу позвал игрока: "Лео, Лео, пожалуйста".
Впоследствии тренер и футболист договорились пообщаться в раздевалке, где, как допускает издание, Луческу попросил у Месси футболку и автограф для коллекции.
Как утверждает испанское издание Marca, Луческу в подтрибунном помещении действительно получил от Месси футболку.
The Dynamo Kyiv's manager asks for Messi's jersey... pic.twitter.com/BKHbKqEEYc— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) November 4, 2020
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