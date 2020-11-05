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Как Луческу у Месси футболку просил

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(2 голосов)

Лео, Лео, пожалуйста...

Как Луческу у Месси футболку просил
Новина українською

По завершении матча ЛЧ "Барселона" - "Динамо" (2:1), главный тренер киевской команды Мирча Луческу обратился к Лионелю Месси с просьбой подарить свою футболку.

Как сообщает румынское издание Sport.ro, Луческу позвал игрока: "Лео, Лео, пожалуйста".

Впоследствии тренер и футболист договорились пообщаться в раздевалке, где, как допускает издание, Луческу попросил у Месси футболку и автограф для коллекции.

Как утверждает испанское издание Marca, Луческу в подтрибунном помещении действительно получил от Месси футболку.

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В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Динамо (Киев)
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(2 голосов)
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Комментарии (13)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.11.2020 в 16:55
Уругвайский игрок "Динамо" Карлос де Пена за несколько дней до матча киевлян на Камп Ноу, позвонил Луису Суаресу и просил его, чтобы тот попросил Месси, чтобы аргентинец не отказал Карлосу де Пена в обмене футболками с ним. Игроки обменялись футболками в раздевалке после матча.
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0
0
Rosanero (palermo)
05.11.2020 в 15:54
Немає нічого поганого,класний подарунок привезе для внука чи племінника.
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+1
0
Некр!т (Дзвонимісто)
05.11.2020 в 16:23
а в Києві ще одну отримає і це нормально буде
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0
0
Исследователь
05.11.2020 в 16:40
Тем более что это та футболка в которой Месси забил последний гол в ворота ДК в своей карьере.
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0
-1
Referee-12 (Новая Прага)
05.11.2020 в 15:08
злые комменты, как всегда... я не фанат Динамо, но вчера они были на высоте... Браво Нещерет, браво команда! Если бы не тер Штеген, неизвестно чем бы всё закончилось...........
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+3
-1
storm_ua (Николаев)
05.11.2020 в 14:54
Позор, ради потных портков Льоньки профукал игру. Цыган, гоу хом)))
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+1
-11
avatar
knmua(Киев) (Киев)
05.11.2020 в 14:51
ПИПЕЦ! "...где, как ДОПУСКАЕТ издание..." , бред сивой кобылы!!! Як у нас кажуть - не дочує, так добреше! Никто ничего не видел, никто толком ничего не слышал кроме "Лео, Лео, пожалуйста", но издание ДОПУСКАЕТ , и вот понеслась волна дерьма в обсуждениях(чего собственно и добиваются "желтые" журналюги)
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+5
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
05.11.2020 в 15:53
100% можно предположить что угодно.Лео, Лео пожалуйста уходи.
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+1
0
Comment06 (Украина)
05.11.2020 в 14:42
Выцыганил!
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+1
-4
мы за динамо (киев)
05.11.2020 в 15:28
оце попав це в них на кротофермі норм. я пригадую як одне кротеня за рональдо бігало, теж.
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+1
-2
bokassalowara (Город)
05.11.2020 в 14:14
да в любом магазине можно купить..если ориг надо - через инетт в фирменном магазине 200е думаю сумма вполне нормальная.. шо за тяга просить потные майки друг у друга..жесть,
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+1
-7
oda1979 (Запорожье)
05.11.2020 в 14:10
Луческо слил барсюкам матч ради футболки меськи??
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+2
-12
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Инспектор ( )
05.11.2020 в 13:58
Общение с Тимощуком сказывается
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+1
-7


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