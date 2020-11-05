Как Луческу у Месси футболку просил

По завершении матча ЛЧ "Барселона" - "Динамо" (2:1), главный тренер киевской команды Мирча Луческу обратился к Лионелю Месси с просьбой подарить свою футболку.

Как сообщает румынское издание Sport.ro, Луческу позвал игрока: "Лео, Лео, пожалуйста".

Впоследствии тренер и футболист договорились пообщаться в раздевалке, где, как допускает издание, Луческу попросил у Месси футболку и автограф для коллекции.

Как утверждает испанское издание Marca, Луческу в подтрибунном помещении действительно получил от Месси футболку.