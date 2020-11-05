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УЕФА предложил ФИФА изменить правило игры рукой

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Предлагается пересмотреть ситуацию с взятием ворот после игры рукой

УЕФА предложил ФИФА изменить правило игры рукой
Новина українською

УЕФА предложил ФИФА внести исправления в правила, чтобы позволить судьям принимать самостоятельно определённые решения и избежать несправедливого наказания футболистов. Было предложено, чтобы арбитрам снова разрешили самостоятельно решать, преднамеренно ли рука прервала полёт мяча.

"Попытка строго зафиксировать случаи, когда обращение с мячом является нарушением, привела ко многим неправильным решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом.

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Дух игры должен всегда сохраняться. Я думаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует обдумать.
Довольно часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного разбивания хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация предрешает исход матча.

Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей. Поэтому они должны быть пересмотрены", – цитирует президента УЕФА Александера Чеферина AP News.

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В статье: УЕФА ФИФА
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