Тюрам впервые вызван в сборную Франции

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам впервые в карьере вызван в сборную Франции.

Главный тренер национальной команды Дидье Дешам огласил список из 26 футболистов, привлеченных на ноябрьские матчи, и включил в него сына Лилиана Тюрама — чемпиона мира и Европы в составе французской команды.

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Сборной Франции предстоит провести товарищеский матч с Финляндией (11 ноября) и две встречи в рамках Лиги наций: против Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября).