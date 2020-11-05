Тюрам впервые вызван в сборную Франции
Дидье Дешам назвал список с 26 футболистов
Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам впервые в карьере вызван в сборную Франции.
Главный тренер национальной команды Дидье Дешам огласил список из 26 футболистов, привлеченных на ноябрьские матчи, и включил в него сына Лилиана Тюрама — чемпиона мира и Европы в составе французской команды.
Сборной Франции предстоит провести товарищеский матч с Финляндией (11 ноября) и две встречи в рамках Лиги наций: против Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября).
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