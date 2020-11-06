Без Месси никуда. Стала известна заявка сборной Аргентины на ближайшие матчи
Немало звезд
После ближайших выходных клубный футбол временно возьмет паузу - место займут матчи сборных.
Главный тренер Аргентины Лионель Скалони определился с заявкой. Прогнозируемо, в ней нашлось место для всех звезд - Месси, Мартинеса, Ди Марии, Дибалы, Паредеса.
International watch: Lionel Messi has been called up by Argentina for their upcoming World Cup qualifier games. pic.twitter.com/ffPQwBtkuj— barcacentre (@barcacentre) November 6, 2020
Все они попытаются помочь "альбиселесте" в матчах против Перу и Парагвая.
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