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Без Месси никуда. Стала известна заявка сборной Аргентины на ближайшие матчи

Общие новости
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Немало звезд

Без Месси никуда. Стала известна заявка сборной Аргентины на ближайшие матчи
UA-Футбол
Новина українською

После ближайших выходных клубный футбол временно возьмет паузу - место займут матчи сборных.

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Главный тренер Аргентины Лионель Скалони определился с заявкой. Прогнозируемо, в ней нашлось место для всех звезд - Месси, Мартинеса, Ди Марии, Дибалы, Паредеса.

Все они попытаются помочь "альбиселесте" в матчах против Перу и Парагвая.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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