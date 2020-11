Без Месси никуда. Стала известна заявка сборной Аргентины на ближайшие матчи

После ближайших выходных клубный футбол временно возьмет паузу - место займут матчи сборных.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони определился с заявкой. Прогнозируемо, в ней нашлось место для всех звезд - Месси, Мартинеса, Ди Марии, Дибалы, Паредеса.

