Проблема деликатного характера. Дибала пропустит ноябрьские поединки сборной Аргентины
Пауло получил отдых
Атакующий полузащитник туринского "Ювентуса" Пауло Дибала пропустит ближайшие матчи национальной сборной Аргентины.
Как сообщает пресс-служба "альбиселесте", 26-летний исполнитель испытывает проблемы с мочеполовой системой. Дибала пройдет обследование уже в ближайшее время, сейчас ему был предоставлен отдых.
#SelecciónMayor El delantero de la @juventusfc, @PauDybala_JR, queda desafectado de la convocatoria por presentar síntomas generales genitourinarios siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones. pic.twitter.com/jMrRhsmfjK— Selección Argentina ???????? (@Argentina) November 8, 2020
Напомним, сборная Аргентины сыграет с Парагваем 13 ноября и Перу 18 ноября в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года.
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