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Проблема деликатного характера. Дибала пропустит ноябрьские поединки сборной Аргентины

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Пауло получил отдых

Проблема деликатного характера. Дибала пропустит ноябрьские поединки сборной Аргентины
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Атакующий полузащитник туринского "Ювентуса" Пауло Дибала пропустит ближайшие матчи национальной сборной Аргентины.

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Как сообщает пресс-служба "альбиселесте", 26-летний исполнитель испытывает проблемы с мочеполовой системой. Дибала пройдет обследование уже в ближайшее время, сейчас ему был предоставлен отдых.

Напомним, сборная Аргентины сыграет с Парагваем 13 ноября и Перу 18 ноября в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года.

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В статье: Аргентина Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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