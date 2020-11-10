"Начнешь болтать". Экс-тренер Аргентины по физподготовке – о приглашении Марадоны понюхать кокаин

Фернандо Синьорини, тренер по физподготовке, который работал с Марадоной в сборной Аргентины, рассказал о предложении Диего попробовать наркотики. Цитирует специалиста AS со ссылкой на Escuela Deportea.

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"Помню, как схватил его за лодыжку и говорю: "Что ты делаешь? " А он хотел пригласить меня попробовать кокаин вместе с ними, я ответил: "Зачем?" Он ответил: "Кокаин тебя разговорит, ты начнешь нормально болтать".