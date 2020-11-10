"Начнешь болтать". Экс-тренер Аргентины по физподготовке – о приглашении Марадоны понюхать кокаин
Диего был мастером подобных трюков
Фернандо Синьорини, тренер по физподготовке, который работал с Марадоной в сборной Аргентины, рассказал о предложении Диего попробовать наркотики. Цитирует специалиста AS со ссылкой на Escuela Deportea.
"Помню, как схватил его за лодыжку и говорю: "Что ты делаешь? " А он хотел пригласить меня попробовать кокаин вместе с ними, я ответил: "Зачем?" Он ответил: "Кокаин тебя разговорит, ты начнешь нормально болтать".
"Я сказал, что он может забыть об этом, ведь я всегда хочу понимать, в каком состоянии нахожусь. Кроме того, чтобы употреблять эту штуку, нужна куча денег. Думаете, я Марадона? Я был тренером Марадоны по физподготовке".
Популярное сейчас
- Сидорчук извинился перед Корниенко за травму в Классическом
- Все завязано на качестве: стали известны критерии Месси для обновления контракта с Барселоной
- Зинченко высказался о двух задачах сборной Украины в Лиге Наций
- Третий провал Зари, правило игры рукой и Почеттино в МЮ? Главные новости за 5 ноября. Аудио
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО