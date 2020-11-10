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"Начнешь болтать". Экс-тренер Аргентины по физподготовке – о приглашении Марадоны понюхать кокаин

Общие новости
(1 голосов)

Диего был мастером подобных трюков

"Начнешь болтать". Экс-тренер Аргентины по физподготовке – о приглашении Марадоны понюхать кокаин
Новина українською

Фернандо Синьорини, тренер по физподготовке, который работал с Марадоной в сборной Аргентины, рассказал о предложении Диего попробовать наркотики. Цитирует специалиста AS со ссылкой на Escuela Deportea.

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"Помню, как схватил его за лодыжку и говорю: "Что ты делаешь? " А он хотел пригласить меня попробовать кокаин вместе с ними, я ответил: "Зачем?" Он ответил: "Кокаин тебя разговорит, ты начнешь нормально болтать".

"Я сказал, что он может забыть об этом, ведь я всегда хочу понимать, в каком состоянии нахожусь. Кроме того, чтобы употреблять эту штуку, нужна куча денег. Думаете, я Марадона? Я был тренером Марадоны по физподготовке".

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В статье: Аргентина Диего Марадона
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.11.2020 в 12:26
Марадона, не смотря на употребление кокса, по праву считается одним из лучших футболистов в истории. Его тренер по физподготовке кокс не нюхал, и остался никем. Леоненко Витя беспробудно бухает. Внимание, вопрос: Кого больше любят и уважают в футбольном мире - кокаинщика Марадону, алкаша Леоненко или трезвенника Синьорини???
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0
-3
Просто Квашин (Харьков)
10.11.2020 в 14:47
Что ты дурень проповедуешь...???
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0
-1


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