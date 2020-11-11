Чужак в стране чужой. Олисадебе выводил Польшу на ЧМ, но своим так и не стал

Как же мы все-таки ненавидели этого Олисадебе!..

Отбор на ЧМ-2002 обещал стать украинским триумфом. Еще не закисло "Динамо", быстро прогрессировал "Шахтер", а Андрей Шевченко разрывал Серию А. Кто мог нас остановить?

Вдобавок группа попалась с виду отличная. Поляки - тот еще гранд; белорусы и армяне на бумаге слабее наших; время норвежцев проходило, а валлийцев и не наступало, даром что за них бегали Сэвидж, Беллами и Гиггз. Нужно было просто выйти и взять свое.

"Наша мета - 2002" - иногда кажется, что с тех пор прошло лет сто. Никаких тебе смартфонов, инстаграмов, карантинов; старая мирная Украина, в которой хоть и не всегда в срок выплачивали зарплаты, зато никто не погибал на фронте. 2 сентября 2000-го главным полем боя был именно газон НСК, тогда еще не реконструированного. В первом туре отбора к нам в гости пожаловали поляки, и перед игрой мы понятия не имели, кто такой этот Эммануэль Олисадебе и что забыл в красно-белой форме. И уже на 2-й минуте узнали.

***

Как-то "польскому Селюку" Ришарду Шустеру прислали письмо на электронку из Нигерии, и оно на удивление оказалось не о миллиардном наследстве.

На почте были видео выступлений молодого нападающего клуба "Джаспер Юнайтед", и Шустер клюнул. Такие юные африканцы расходились как горячие пирожки в чемпионатах Восточной Европы. Вспомните донецкий "Металлург" - сколько их здесь играло одновременно?

Но Олисадебе все-таки выделялся - он был быстрее, ловчее и перспективнее. Агент привез его сперва в краковскую "Вислу". Тренер Войцех Лазарек провел с Эммой две тренировки, после которых признался: "Рысю, если бы у меня были деньги, я бы его купил немедленно. Но их нет. Предложи его тем, кто готов платить". Тренер не врал: "Висла" проходила через сложный период перед тем, как перешла в руки миллиардера Богуслава Купяла.

На следующий день Шустер отвез Олисадебе в хожувский "Рух", где его чуть не кинули на деньги. После пары тренировок клубные менеджеры взяли под руки ничего не подозревавшего Олисадебе и предложили подписать письмо, мол, я хочу играть за "Рух", а Шустер, сволочь такая, мной манипулирует. Письмо факсом отправили в "Джаспер Юнайтед", но нигерийцы оказались честными малыми и сообщили агенту, что происходит неладное.

"Эммануэль был сильно напуган, не мог прийти в себя. Он спрашивал, что будет дальше, почему он не может найти клуб. Я его успокаивал и обещал, что найду место, позабочусь о нем. Я сказал, что он достигнет больших успехов".

Сейчас вспоминая ту историю Шустер спокоен, но тогда он реально рисковал. Повезло, что в последний момент подвернулся вариант с "Полонией". Сегодня старейший клуб Польши прозябает в третьей лиге, а вот в конце 90-х ведомая Ежи Энгелем команда была среди претендентов на медали благодаря деньгам Януша Романовского.

Шустер привез помимо Олисадебе еще целую группу африканцев, и ради них даже организовали спарринг. Эммануэль тогда не забил, но обыграл троих и отдал голевую. Когда после свистка Романовский спросил у тренера, мол, брать ли автора гола, тот улыбнулся: "Берем, но автора паса".

***

Так Олисадебе и оказался в Польше. Совсем один, без знания языка, культуры. Черт, он даже не знал, что в Варшаве зимой падает снег!

Ежи Энгель

И еще Эмме не давались новые нагрузки. В Нигерии футбол как хобби, а в Экстракласе это тяжелая работа. Олисадебе перешел в "Полонию" летом 97-го, но свой дебютный матч за клуб сыграл лишь в апреле 98-го.

"После прибытия у Эммы постоянно возникали проблемы со здоровьем. Думаю, это из-за резкой смены ритма. Когда же он привык к новому режиму, то полностью показал свой потенциал. Прежде всего, он поражал скоростью, завершающими ударами. Он умел выигрывать матчи", - вспоминает капитан "Полонии" тех лет Петр Дзевицкий.

Вообще среди одноклубников у Олисадебе преобладали такие же молодые пацаны, как он сам. Исключений было немного - среди них вратарь Мацей Щесны, чей сын Войцех только-только пошел в школу. Но даже в таком коллективе нигериец адаптировался с трудом. Михал Жевлаков вспоминает, что "Олисадебе всегда был скромным, неразговорчивым, и первые месяцы в раздевалке просто отмалчивался". За нигерийца говорила его игра: он не забивал много, но его скорость всегда создавала сопернику проблемы. За это Эмму и ценили.

Особенно силен был нападающий в сезоне-1999/00, когда "Полония" сенсационно оформила "золотой дубль". Африканец забил 12 голов в 24 турах, один из которых в лобовом противостоянии с "Легией", на скорости оставив не у дел защиту и вратаря. Классический Олисадебе. Тогда-то его и решили на нашу голову натурализовать.

"Полония" празднует. Олисадебе крайний слева

***

Тренеру "Полонии" Ежи Энгелю предложили пост в национальной сборной, и он на следующий же день при поддержке тогдашнего главы профсоюза игроков Збигнева Бонека обратился к своей звезде.

"Оли сказал, типа, а почему бы и нет? В Нигерии меня не замечали, а ты даешь мне этот шанс, так что я согласен", - вспоминает тренер.

Он реально переживал, чтобы у Эммы в Польше все получилось. Сын Энгеля Джордж даже был шафером на свадьбе нигерийца с полькой Беатой Смолиньськой. Ежи лично принес заявление на получение гражданства Александру Квасьневскому, но президент Польши долго сомневался в футболисте. Лишь узнав о браке с Беатой, он подмахнул документ, чем вызвал бурю негодования со стороны консерваторов.

Олисадебе и его польская жена

Польша в этом плане далеко не Германия, а в начале века разница была еще внушительнее. Все банально - в адрес Олисадебе с трибун полетели бананы. Особенно "отметились" фанаты в Любине, едва не сорвавшие игру.

"Он не поляк. Он не знает польского языка. Он другой. Забив несколько голов, он многим понравился, но значительная часть общества все еще не принимает этого, видит в случившемся несправедливость по отношению к польским футболистам", - писал про Эммануэля журналист Кшиштоф Становский.

Параллельно агент Мирослав Скорупский обвинил Олисадебе в том, что он на шесть лет старше заявленного, и даже поехал в Нигерию, обещав добыть доказательства. Правда, ничего так и не нашел.

Гол в дебютном спарринге против Румынии обязан был погасил напряжение. А еще больше - исторический матч в Киеве - тот самый, в котором мы так надеялись на победу, а получили дубль Олисадебе еще в первом тайме. Но и это не сработало. Крайне правые продолжали издеваться над африканцем. Спустя два месяца после феерии на "Олимпийском" его забросали бананами в Варшаве во время товарняка с Исландией.

Капитан сборной Томаш Вальдох тогда был вне себя от злости: "Бананы бросили не в Оли, а во всех нас. Если вы не хотите за нас болеть, мы не будем здесь играть". В том же духе выступили и остальные.

"Оли очень болезненно на это все реагировал. Я говорил ему, что люди должны привыкнуть, что они еще на руках его будут носить. Но он сильно изменился. В конце концов, он уже боялся оставаться один в отеле на ночь. Он постоянно жаловался мне на кошмары, неделями не мог спать", - рассказывает Шустер.

Старый агент не бросил своего подопечного, и в январе 2001-го забрал его из ставшей недружелюбной Польши в теплую Грецию, где Олисадебе подписал "Панатинаикос". В сборную Польши Эмма, однако, продолжал вызываться, пока там рулил Энгель. В отборе к ЧМ-2002 он забил в общей сложности семь голов, забив Украине и в ответке тоже.

***

Еще один мяч Эммануэль провел уже непосредственно на мундиале - в ворота США. Но бесполезно - "Кадра" была уже мертвой, разорванной изнутри.

Олисадебе тогда смолчал и заговорил лишь спустя два десятилетия - уже в статусе захолустного нигерийского агента, а не бомбардира европейской сборной. Времена меняются, и в случае с Эммой не в его пользу.

"На мундиале некоторые люди хотели сиять в одиночку. Когда кто-то не играет на команду, это проявляется быстро. Вдобавок были конфликты между ветеранами и прессой, ссоры из-за рекламы", - признался как-то бывший бомбардир.

В 2001 году его даже номинировали на Золотой мяч - скорее, как символ кампании за равенство, нежели за спортивные успехи, но все-таки огромная честь. Тогда же Олисадебе заинтересовался туринский "Ювентус", но "Панатинаикос" так и не выплатил "Полонии" все деньги, поэтому игрок как бы подвис в воздухе, и переговоры вести было не с кем. Ну а еще спустя пару лет Эммануэль порвал коленные связки и на этом его карьера де-факто закончилась. В конце нулевых удалось лишь срубить немного деньжат в Китае - и на том спасибо.

Касательно сборной Польши, то туда Олисадебе перестал вызываться весной 2003-го. После ухода Энгеля новое руководство посчитало, что темнокожий в команде создает вокруг нее вредный ажиотаж, и Эмма попал под негласное табу.

Энгель и Олисадебе

"Я никогда не жалел, что сыграл за Польшу. У меня до сих пор остались очень теплые отношения с некоторыми людьми. Я сам решил выступать, я так чувствовал. В футболе у каждого есть свой учитель, который присматривает за тобой, помогает. Для меня таким был тренер Энгель. Когда он сказал, что нуждается во мне, потому что мы всего добились вместе, я не мог отказать".

Из слов Олисадебе понятно, что играл он не столько за страну, сколько за своего тренера. Едва его уволили, как ушел и Эмма, чтобы не мозолить никому глаза. Из польского у него остался только паспорт и жена, да и та подала на развод в 2017 году, когда нигериец решил вернуться на историческую родину, чтобы работать агентом. В африканских реалиях это выглядит так: приехал на пустырь, посмотрел на босоногих парней, пинающих шар из смятых тряпок, выбрал самых толковых, обул и повез на просмотр в одну из академий. Один из десяти может и подойдет.

В 90-е этот путь проделал сам Олисадебе, чтобы 2 сентября 2000 года заставить замолчать 70 тысяч украинцев, собравшихся на "Олимпийском".

Тогда казалось, что у Эммануэля большое будущее, но тот матч так и остался высшей точкой его карьеры. Польша приютила его и подарила минуты славы, но в глубине души так и не смогла принять.