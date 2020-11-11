Против Украины не сыграют трое лидеров сборной Польши

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек не включил в официальную заявку на товарищескую игру против Украины трех футболистов из числа 26-ти, которые сейчас находятся в его распоряжении.

Против сине-желтой команды точно не сыграют полузащитники Якуб Каминский ("Лех") и Гжегож Криховяк ("Локомотив", Россия), а также главная звезда нынешней "кадры", форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовский.