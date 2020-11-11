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Против Украины не сыграют трое лидеров сборной Польши

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(1 голосов)

Во главе с Робертом

Против Украины не сыграют трое лидеров сборной Польши
Новина українською

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек не включил в официальную заявку на товарищескую игру против Украины трех футболистов из числа 26-ти, которые сейчас находятся в его распоряжении.

Против сине-желтой команды точно не сыграют полузащитники Якуб Каминский ("Лех") и Гжегож Криховяк ("Локомотив", Россия), а также главная звезда нынешней "кадры", форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовский.

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В статье: Роберт Левандовский Украина Польша Ежи Бженчек
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
11.11.2020 в 14:00
засцали что Сидор всех срубит еще в первом тайме
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