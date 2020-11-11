У главного тренера сборной Швеции диагностирован COVID-19
Неприятные новости для скандинавов
Во время ближайших матчей сборная Швеции вынуждена будет обходиться без главного тренера.
Янне Андерсоон сдал положительный тест на коронавирус, после чего отправился на самоизоляцию. Отметим, что до этого он был на домашнем карантине, как так член его семьи был заражен.
Janne Andersson, the manager of Sweden's mens' football team, has tested positive for Covid-19, the Swedish football association says. Sweden is due to play Denmark in a friendly in Denmark this evening. pic.twitter.com/08n84K564a— Radio Sweden (@radiosweden) November 11, 2020
Впереди Швецию ожидает три игры - против Дании, Хорватии и Франции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинская бригада во главе с Монзуль получила назначение на поединок Лиги Наций
- Тринадцатое место в ТК. Чемпиону придется проходить два раунда квалификации ЛЧ. Это грозит Украине
- Роналду едет во Францию? Ювентус и Пари Сен-Жермен могут совершить обмен звездами
- Турция - Хорватия: Прогноз и анонс матча
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...