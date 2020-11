У главного тренера сборной Швеции диагностирован COVID-19

Во время ближайших матчей сборная Швеции вынуждена будет обходиться без главного тренера.

Янне Андерсоон сдал положительный тест на коронавирус, после чего отправился на самоизоляцию. Отметим, что до этого он был на домашнем карантине, как так член его семьи был заражен.

Janne Andersson, the manager of Sweden's mens' football team, has tested positive for Covid-19, the Swedish football association says. Sweden is due to play Denmark in a friendly in Denmark this evening. pic.twitter.com/08n84K564a