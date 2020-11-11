  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

У главного тренера сборной Швеции диагностирован COVID-19

Общие новости
(1 голосов)

Неприятные новости для скандинавов

У главного тренера сборной Швеции диагностирован COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Во время ближайших матчей сборная Швеции вынуждена будет обходиться без главного тренера.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед не отпустил своего защитника в расположение сборной Швеции

Янне Андерсоон сдал положительный тест на коронавирус, после чего отправился на самоизоляцию. Отметим, что до этого он был на домашнем карантине, как так член его семьи был заражен.

Впереди Швецию ожидает три игры - против Дании, Хорватии и Франции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Швеция Янне Андерссон коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...