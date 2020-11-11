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Кононов расторг контракт с Ригой

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По семейным обстоятельствам

Кононов расторг контракт с Ригой
Новина українською

Экс-тренер львовских "Карпат" Олег Коновнов, который до недавнего времени возглавлял "Ригу", покинул латвийский клуб.

В официальном коммюнике клуба сообщается, что специалист покинул "Ригу" по семейным обстоятельствам.

Ранее Кононову пришлось экстренно вернуться в Москву, чтобы быть со своей семьей. Сообщается, что обстоятельства не позволят ему в скором времени вылететь за границу. В связи со сложившейся ситуацией специалист и клуб расторгли договор по обоюдному согласию.

Напомним, что Кононов стал главным тренером рижского клуба в феврале 2020 года. В Украине специалист известен по работе в львовских "Карпатах" и "Севастополе". Также непродолжительное время тренер возглавлял московский "Спартак".

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В статье: Олег Кононов ФК Рига
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Источник:
ФК Рига

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