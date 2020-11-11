Кононов расторг контракт с Ригой

Экс-тренер львовских "Карпат" Олег Коновнов, который до недавнего времени возглавлял "Ригу", покинул латвийский клуб.

В официальном коммюнике клуба сообщается, что специалист покинул "Ригу" по семейным обстоятельствам.

Ранее Кононову пришлось экстренно вернуться в Москву, чтобы быть со своей семьей. Сообщается, что обстоятельства не позволят ему в скором времени вылететь за границу. В связи со сложившейся ситуацией специалист и клуб расторгли договор по обоюдному согласию.