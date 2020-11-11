EA Sports опубликовали скриншоты Next-gen версии FIFA 21
Как будет выглядеть футсим на новом поколении консолей
В сети появились первые скриншоты
Игроки, которые купили цифровые версии футбольного симулятора для PS4 и Xbox One получат бесплатный доступ к игре на новом поколении консолей.
Международный релиз Xbox Series X и Series S состоялся вчера, 10-го ноября. PlayStation 5 поступит в продажу завтра, 12-го ноября.
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Версия FIFA 21 для PlayStation 5 и Xbox Series выйдет 4-го декабря.
"Энфилд" и "Стад де Франс" в FIFA 21 Next-Gen
???????????? ???????????????? ????????????????????. Buy now, get next gen #FIFA21 free from December 4. Your #FUT and #VOLTA progress carries over. Learn more: https://t.co/lK3Fzbciqj pic.twitter.com/K2bL3h0ynM— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 11, 2020
Трент Александер-Арнольд и Жоау Фелиш в FIFA 21 Next-Gen
???????????????? ???????????????? ???????????????????? when #FIFA21 arrives on PS5 & Xbox Series X|S on December 4th. Buy now, and upgrade for free: https://t.co/lK3Fzbciqj pic.twitter.com/ibbeTzplLM— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 10, 2020
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