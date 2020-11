EA Sports опубликовали скриншоты Next-gen версии FIFA 21

В сети появились первые скриншоты FIFA 21 на PlayStation 5 и Xbox Series.

Игроки, которые купили цифровые версии футбольного симулятора для PS4 и Xbox One получат бесплатный доступ к игре на новом поколении консолей.

Международный релиз Xbox Series X и Series S состоялся вчера, 10-го ноября. PlayStation 5 поступит в продажу завтра, 12-го ноября.

Читайте такжеSony Playstation или Xbox - Что выбрать на этот раз?

Версия FIFA 21 для PlayStation 5 и Xbox Series выйдет 4-го декабря.

"Энфилд" и "Стад де Франс" в FIFA 21 Next-Gen

???????????? ???????????????? ????????????????????. Buy now, get next gen #FIFA21 free from December 4. Your #FUT and #VOLTA progress carries over. Learn more: https://t.co/lK3Fzbciqj pic.twitter.com/K2bL3h0ynM