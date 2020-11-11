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EA Sports опубликовали скриншоты Next-gen версии FIFA 21

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Как будет выглядеть футсим на новом поколении консолей

EA Sports опубликовали скриншоты Next-gen версии FIFA 21
Новина українською

В сети появились первые скриншоты FIFA 21 на PlayStation 5 и Xbox Series.

Игроки, которые купили цифровые версии футбольного симулятора для PS4 и Xbox One получат бесплатный доступ к игре на новом поколении консолей.

Международный релиз Xbox Series X и Series S состоялся вчера, 10-го ноября. PlayStation 5 поступит в продажу завтра, 12-го ноября.

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Версия FIFA 21 для PlayStation 5 и Xbox Series выйдет 4-го декабря.

"Энфилд" и "Стад де Франс" в FIFA 21 Next-Gen

Трент Александер-Арнольд и Жоау Фелиш в FIFA 21 Next-Gen

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