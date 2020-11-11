Товарищеские матчи. Румыния разбивает Беларусь, Косово проигрывает Албании

Пока клубный футбол временно встал на паузу, его место заняли матчи международных сборных. Сегодня - день товарищеских встреч.

Предлагаем вам кратко ознакомиться с результатами матчей, которые уже завершились:

Греция - Кипр 2:1

Албания - Косово 2:1

Литва - Фарерские острова 2:1

Мальта - Лихтенштейн 3:0

Румыния - Беларусь 5:3

Сан-Марино - Латвия 0:3

Черногория - Казахстан 0:0

Отметим, что в 21:45 сборная Украины сыграет против Польши. UA-Футбол проведет аудио трансляцию.