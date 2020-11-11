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Товарищеские матчи. Румыния разбивает Беларусь, Косово проигрывает Албании

Общие новости
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Много результатов

Товарищеские матчи. Румыния разбивает Беларусь, Косово проигрывает Албании
UA-Футбол
Новина українською

Пока клубный футбол временно встал на паузу, его место заняли матчи международных сборных. Сегодня - день товарищеских встреч.

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Предлагаем вам кратко ознакомиться с результатами матчей, которые уже завершились:

  • Греция - Кипр 2:1
  • Албания - Косово 2:1
  • Литва - Фарерские острова 2:1
  • Мальта - Лихтенштейн 3:0
  • Румыния - Беларусь 5:3
  • Сан-Марино - Латвия 0:3
  • Черногория - Казахстан 0:0

Отметим, что в 21:45 сборная Украины сыграет против Польши. UA-Футбол проведет аудио трансляцию.

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В статье: Греция Албания Беларусь Казахстан Кипр Латвия Литва Лихтенштейн Мальта Румыния Сан-Марино Фарерские острова Черногория Косово
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