Товарищеские матчи. Румыния разбивает Беларусь, Косово проигрывает Албании
Много результатов
Пока клубный футбол временно встал на паузу, его место заняли матчи международных сборных. Сегодня - день товарищеских встреч.
Предлагаем вам кратко ознакомиться с результатами матчей, которые уже завершились:
- Греция - Кипр 2:1
- Албания - Косово 2:1
- Литва - Фарерские острова 2:1
- Мальта - Лихтенштейн 3:0
- Румыния - Беларусь 5:3
- Сан-Марино - Латвия 0:3
- Черногория - Казахстан 0:0
Отметим, что в 21:45 сборная Украины сыграет против Польши. UA-Футбол проведет аудио трансляцию.
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