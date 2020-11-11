Турция - Хорватия 3:3. Голевая феерия из-за ошибок

Международный товарищеский матч. Стамбул. "Водафон Арена"

Шесть голов на двоих - вот такой получился товарищеский матч между Турцией и Хорватией в Стамбуле. Это уже пятый ничейный результат в основное время в истории их противостояний. Как и прогнозировалось перед матчем - тренеры приберегут своих основных игроков и не будут их выпускать со старта в спарринге. Со скамьи запасных начали встречу Демирал, Перишич, Модрич. В свою очередь, Чалханоглу, Туфан, Ковачич и Брозович вообще не появились на поле.

Матч начался спокойно. Обе команды искали пути к воротам друг друга, пока на двадцать второй минуте красную дорожку туркам не расстелил капитан хорватов Вида, сбив Тосуна в штрафной. Игрок "Эвертона" сам и пошел выполнять приговор. Форвард не ошибся: развел круглого и голкипера по углам - 1:0. После пропущенного гола подопечные Далича сразу побежали отыгрываться. Будимир, воспользовавшись ошибкой Четина после выноса Понгранчича, вышел один на один с Чакиром (тот, что вратарь) и реализовал момент. Правда, подыграл себе нападающий рукой в ​​борьбе с защитником турков, однако арбитр этого не увидел. Да и VAR не было задействовано в матче. 1:1 на табло.

Матч продолжился под контролем игроков хорватской сборной, пока на 41-ой минуте Джанер не сделал заброс по левому флангу, с которого забил Тюруч, сбежав от Виды и Юрановича. Сразу через три минуты Будимир имел шанс оформить дубль. Нападающий в упор расстреливал ворота с десяти метров, разведя вратаря и мяч, однако не попал в ворота

Второй тайм начали уже без Виды, но ошибок в обороне обеих команд стало не меньше. После нереализованных полумоментов Ундера и Тосуна голы пришли с другой стороны. Пашалич и Брекало забили однотипные мячи после прострелов с интервалом в четыре минуты. Правда, первый - ногой, а второй - головой. На этом неистовое начало второй половины встречи не завершилось. Уже через две минуты, на 58-ой, Ундер восстановил паритет в матче. После того, как на табло засветились две тройки команды откровенно доигрывали, имея поодинокие атаки. С таким счетом матч и завершился: результативная ничья в Стамбуле.

Эта игра стала лишь разминкой перед важными матчами для обоих коллективов в Лиге наций. Турки увеличили свою беспроигрышную серию в товарищеских матчах до одиннадцати. Хорваты же могут похвастаться испытанием своего второго состава. На обоих впереди ждут решающие битвы, для которых этот матч стал тактической и физической подготовкой. Команды ждали ошибку соперника и сразу же жалили в больное место. Таких уязвимых точек было целых шесть. А нейтральным фанатам от такой феерии еще лучше.

Турция - Хорватия 3:3

Голы: Тосун 23 (пен.), Тюрюч 41, Ундер 58 - Будимир 32, Пашалич 53, Брекало 56

Турция: Чакыр - Эркин (Байрам 46), Кабак, Четин (Язиджи 46), Сангаре - Токоз (Демирал 54), Йокушлу, Кокджу (Озджан 34) - Тюрюч, Тосун (Унал 63), Ундер (Караджа 77)

Хорватия: Слуга - Мелняк, Погранчич (Чалет-Царь 61), Вида (Уремович 46), Юранович - Рог, Бадель (Башич 60) - Оршич, Пашалич (Модрич 77), Брекало (Перишич 60) - Будимир (Чолак 66)

Предупреждение: Кабак 38 - Перишич 86