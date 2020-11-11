Бельгия - Швейцария 2:1. Класс есть класс

Главный тренер хозяев Роберто Мартинес провел большую ротацию перед поединком Лиги Наций против сборной Англии и дал шанс проявить себя многим нерегулярным игрокам бельгийской команды. "Дьяволы" вышли на этот поединок в непривычной для себе схеме 4-4-2. "Крестоносцы" же не прибегали к столь серьезным переменам игрового плана, но все-же несколько замен в составе своей команды Владимир Петкович провел.

Бельгийцы начали встречу с позиции силы, в какой-то мере играли даже слишком уверенно. И в одном из моментов потеря концентрации оборонительной линии хозяев привела к пропущенному голу, в частности правый защитник Борнаув допустил ошибку при скидке мяча головой, а экс-форвард киевского "Динамо" Мехмеди воспользовался ошибкой молодого визави и расписался в воротах Миньоле на 12-й минуте матча.

Что хозяева, что гости не спешили включать высокие скорости и явно экономили силы перед важными поединками в рамках Лиги Наций. Команды имели практически абсолютное статистическое равенство, но ближе в первом тайме к своему уже второму голу были швейцарцы. У Бельгии были явные проблемы в организации игры, иногда игроки просто не понимали куда кто из партнеров должен двигаться.

В перерыве гости провели сразу четыре замены, в свою очередь бельгийцы, несмотря на отставание в счете, сделали лишь одну рокировку - наладить игру в полузащите был призван Тилеманс. И похоже наставник "дьяволов" Роберто Мартинес что-то знал, ибо уже на 49-й минуте Тилеманс отдал голевую передачу на Батшуайи. Стоит отметить, что было подозрение на офсайд при взятии ворот, но арбитр засчитал этот забитый мяч.

Во второй половине встречи пропало ощущение контрольного матча - коллективы начали действовать в атаке более энергично и при равном счете никто не хотел отдавать победу. "Крестоносцы" имели преимущество по ударах, но свой второй мяч в этой встрече смогли забить именно "дьяволы". Миши Батшуай показал отличную работу в штрафной соперника и записал на свой счет дубль.

Бельгия сыграла на классе и сумела добыть победу в своем резервном состоянии. Швейцарцы показали хорошую организацию и структуру игры, но не хватило индивидуального качества футболистов. Дальше командам предстоит сыграть в Лиге Наций УЕФА: "дьяволы" будут решать со сборной Англии вопросы по первому месту в своей группе, а "крестоносцы" будут пытаться ухватиться за последний шанс спастись от вылета из дивизиона A в матче против Испании.

Товарищеский матч, 11 ноября

Стадион: "Дэн Дрэф" (Лёвен, Бельгия)

Бельгия - Швейцария 2:1

Голы: Батшуайи 49, 70 - Мехмеди 12

Бельгия: Миньоле - Дендонкер (Тилеманс 46), Мехеле, Вертонген (Делькруа 57), Борнаув (Денайер 90) - Лукебакио (Кайембе 83), Прат, Азар (де Кетеларе 90), Шадли (Фоке 57), Ванакен - Батшуайи.

Запасные: Делькруа, Фоке, Вермален, Денайер, Тилеманс, Бентеке, Кастельс, Кайембе, де Кетеларе.

Главный тренер: Роберто Мартинес

Швейцария: Мвого - Фернандеш, Джемерт, Шер, Бенито (Омерагич 70) - Цубер (Варгас 46), Джака (Шакири 46), Соу - Мехмеди (Штеффен 46), Эмболо (Видмер 46), Гавранович.

Запасные: фон Балльмос, Штеффен, Родригес, Фройлер, Сеферович, Аканджи, Эльведи, Шакири, Видмер, Омерагич, Варгас, Зоммер.

Главный тренер: Владимир Петкович

Предупреждения: Фоке 63