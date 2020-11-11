Плохие новости для Гвардиолы. Натан Аке получил травму в матче против Испании

В одном из сегодняшних товарищеских матчей сборная Нидерландов играет против Испании.

Очень быстро поле покинул Натан Аке. Футболист получил травму на пятой минуте встречи, после чего его заменил Блинд. Детали повреждения будут известны позже.

Напомним, что Аке играет за "Ман Сити". В этом сезоне успел сыграть шесть матчей и забил один гол.