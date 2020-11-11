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Плохие новости для Гвардиолы. Натан Аке получил травму в матче против Испании

Общие новости
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Сыграл пять минут

Плохие новости для Гвардиолы. Натан Аке получил травму в матче против Испании
UA-Футбол
Новина українською

В одном из сегодняшних товарищеских матчей сборная Нидерландов играет против Испании.

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Очень быстро поле покинул Натан Аке. Футболист получил травму на пятой минуте встречи, после чего его заменил Блинд. Детали повреждения будут известны позже.

Напомним, что Аке играет за "Ман Сити". В этом сезоне успел сыграть шесть матчей и забил один гол.

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В статье: Испания Нидерланды Манчестер Сити Натан Аке
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