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Нидерланды - Испания 1:1. Видео голов и обзор матча

Общие новости
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Смотреть видео обзор товарищеского матча Нидерланды - Испания, 11 ноября 2020

Нидерланды - Испания 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Нидерланды - Испания, в котором гости открыли счет усилиями Каналеса, но в начале второго тайма хозяева ответили своим результативным ударом. Напомним, что Украина сыграет с Нидерландами в финальной части Евро.

Товарищеский матч
Нидерланды - Испания 1:1
Голы: Дони Ван де Беек 47 - Серхио Каналес 18

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В статье: Национальная сборная Испании Донни ван де Бек Национальная сборная Нидерландов
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