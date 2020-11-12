Нидерланды - Испания 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор товарищеского матча Нидерланды - Испания, 11 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Нидерланды - Испания, в котором гости открыли счет усилиями Каналеса, но в начале второго тайма хозяева ответили своим результативным ударом. Напомним, что Украина сыграет с Нидерландами в финальной части Евро.
Товарищеский матч
Нидерланды - Испания 1:1
Голы: Дони Ван де Беек 47 - Серхио Каналес 18
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