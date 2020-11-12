Домагой Вида в перерыве матча сборной узнал, что инфицирован коронавирусом

Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида в среду, 11 ноября, с капитанской повязкой выводил сборную Хорватии на товарищеский матч с Турцией. Он успел отыграть первый тайм, но на второй не вышел.

Выяснилось, что как раз к перерыву пришли повторные тесты игроков сборной на COVID-19 и у Домагоя был положительный. Первое тестирование к поединку с Турцией хорваты прошли в понедельник, а в среду утром сборная сдавала тесты к поединку Лиги Наций со Швецией, объяснили в хорватской федерации

Поэтому Вида и был заменен и сразу же отправлен на самоизоляцию.

Добавим, что матч Турция - Хорватия завершился со счетом 3:3.