Домагой Вида в перерыве матча сборной узнал, что инфицирован коронавирусом
Капитана пришлось срочно менять
Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида в среду, 11 ноября, с капитанской повязкой выводил сборную Хорватии на товарищеский матч с Турцией. Он успел отыграть первый тайм, но на второй не вышел.
Выяснилось, что как раз к перерыву пришли повторные тесты игроков сборной на COVID-19 и у Домагоя был положительный. Первое тестирование к поединку с Турцией хорваты прошли в понедельник, а в среду утром сборная сдавала тесты к поединку Лиги Наций со Швецией, объяснили в хорватской федерации
Поэтому Вида и был заменен и сразу же отправлен на самоизоляцию.
Добавим, что матч Турция - Хорватия завершился со счетом 3:3.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Франция - Финляндия 0:2. И это еще Суоми играли резервом!
- Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Восемь игроков Динамо, которые болели коронавирусом, сдали негативные тесты
- Проблема деликатного характера. Дибала пропустит ноябрьские поединки сборной Аргентины
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergio07 (Запоріжжя)
12.11.2020 в 08:24
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...