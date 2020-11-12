  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Германия - Чехия 1:0. Видео обзор матча

Общие новости
(1 голосов)

Смотреть видео обзор товарищеского матча Германия - Чехия, 11 ноября 2020

Германия - Чехия 1:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча Германия - Чехия, судьбу которого решил единственный гол, забитый форвардом Бенфики Джан-Лукой Вальдшмидтом. Заметим, что Йоахим Лев проверял ближайший резерв в поединке, предоставив отдых лидерам. Напомним, что следующий матч Бундестим сыграет 14 ноября с Украиной в рамках пятого тура Лиги Наций.

Товарищеский матч. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
Германия – Чехия 1:0
Гол: Вальдшмидт 13

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан-Лука Вальдшмидт Национальная сборная Германии Национальная сборная Чехии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...