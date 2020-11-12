Германия - Чехия 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор товарищеского матча Германия - Чехия, 11 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча Германия - Чехия, судьбу которого решил единственный гол, забитый форвардом Бенфики Джан-Лукой Вальдшмидтом. Заметим, что Йоахим Лев проверял ближайший резерв в поединке, предоставив отдых лидерам. Напомним, что следующий матч Бундестим сыграет 14 ноября с Украиной в рамках пятого тура Лиги Наций.
Товарищеский матч. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
Германия – Чехия 1:0
Гол: Вальдшмидт 13
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